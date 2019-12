Benfica triunfa em casa do Sp. Espinho

O Benfica manteve o seu percurso 100% vitorioso no campeonato nacional de voleibol, tendo este sábado alcançado a 14.ª vitória em outros tantos encontros. A mais recente 'vítima' foi o Sp. Espinho, o terceiro colocado, que foi derrotado em casa por 3-1.





O triunfo das águias foi conseguido com parciais de 25-19, 25-19, 21-25 e 25-23, permitindo aos encarnados chegarem aos 41 pontos, mais 4 do que o Sporting, equipa que tem em atraso o polémico encontro com o Sp. Caldas