Benfica vence Ac. São Mamede e segue para as 'meias' da Taça de Portugal de voleibol

Está encontrado o primeiro semifinalista da edição 2020/21 da Taça de Portugal de voleibol. Naquele que foi o terceiro encontro da temporada entre ambas as equipas, o Benfica bateu a Ac. São Mamede por 3-0, ficando agora à espera do desfecho do jogo entre o Sp. Espinho e a Fonte do Bastardo para conhecer o seu adversário na meia-final.

As diferenças entre ambos os conjuntos ficaram bem patentes desde o início do jogo, tendo a equipa comandada por Marcelo Matz chegado a uma vantagem tranquila numa fase precoce do primeiro set. Assim, os encarnados venceram o parcial inicial por 25-14.

O objetivo de reagir no segundo parcial da equipa de São Mamede de Infesta rapidamente se esfumou, já que o Benfica conseguiu cavar uma diferença de sete pontos (8-1) bem cedo. As águias acabaram por fechar o parcial em 25-15.

O terceiro set foi claramente aquele em que a Ac. São Mamede esteve melhor. O conjunto orientado por Miguel Soares entrou de forma bastante assertiva e esteve mesmo a vencer por 8-4; no entanto, o Benfica susteve o ímpeto do adversário, chegou à igualdade a 11 pontos e conseguiram vencer o parcial por 25-15.