Benfica vence em casa do V. Guimarães por 3-1

17 jogos, 17 vitórias. O Benfica continua imparável em todas as competições esta temporada. Poucos dias depois de ter chegado da Croácia com a histórica qualificação para a fase de grupos na Liga dos Campeões no bolso, a equipa de Marcel Matz mostrou que nem a falta de tempo para descansar faz grande mossa ao alcançar um triunfo importante na casa do V. Guimarães, após quatro sets.

As águias tiveram direito a alguma tranquilidade no primeiro set, mas no segundo os vitorianos equilibraram, tendo sido felizes no terceiro. No entanto, os visitantes voltaram a dominar e a fechar as contas, evitando a ‘negra’.

Agora, há que pensar outra vez na Champions, pois os encarnados jogam já na quarta-feira, na primeira jornada do Grupo D, em Perugia. "Temos consciência do nosso potencial e vamos tentar equilibrar os jogos, jogar de igual para igual", afirmou Marcel Matz, após o encontro, que deixa o clube da Luz a dois pontos do Sporting, que tem mais uma partida realizada.

Ontem, os leões venceram tranquilamente o Clube K, em três sets. Hoje, voltam a jogar, desta feita na casa da Fonte Bastardo, onde os vice-campeões só conseguiram vencer numa de três oportunidades na temporada passada.