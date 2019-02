Benfica vence em Guimarães e mantém liderança isolada

O Benfica venceu este sábado no reduto do V. Guimarães por 3-0 e mantém assim a liderança isolada do campeonato nacional, depois de o Sporting, que jogou mais cedo , ter igualado a pontuação das águias na classificação.Os encarnados ganharam com os parciais de 22-25, 20-25 e 15-25, somando agora 60 pontos, mais três do que o Sporting. Já o V. Guimarães continua com 39 pontos conquistados.Consulte a classificação