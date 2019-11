Benfica vence facilmente OK Budva por 3-0 na 'Champions' de voleibol

O Benfica recebeu e venceu os montenegrinos OK Budva por 3-0, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de voleibol, que os 'encarnados' dominaram por completo.

Com os parciais de 25-15, 25-17 e 25-18, a vitória do Benfica nunca foi posta em causa, com um triunfo indiscutível que deixa os 'encarnados' numa belíssima posição de avançar para a terceira pré-eliminatória, de acesso à fase de grupos.

O acesso à terceira ronda de qualificação decide-se em 14 de novembro, com o Benfica a deslocar-se ao reduto do OK Budva, em Montenegro, onde precisa de ganhar dois 'sets' ou, perdendo por 3-0 ou 3-1, de vencer o 'golden set'.

O primeiro parcial foi resolvido com facilidade pelos 'encarnados', que construíram a vantagem desde cedo e souberam geri-la, beneficiando também de alguns erros no serviço por parte do conjunto montenegrino.

No segundo 'set', com serviços fortes e remates muito assertivos, sobretudo por Peter Wohlfahrstatter e Raphael Oliveira, os campeões montenegrinos acusaram muitas dificuldades na receção, somando erros que levaram à entrega de novo parcial ao conjunto orientado por Marcel Matz.

O OK Budva tentou reagir no terceiro parcial e equilibrou a contenda nos primeiros lances, mas rapidamente os campeões nacionais voltaram a retomar a vantagem no resultado e, mais uma vez, chegaram com naturalidade à vitória, muito devido à qualidade demonstrada no serviço.

Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- OK Budva, 3-0.

Parciais: 25-15 (24 minutos), 25-17 (21) e 25-18 (23).

Sob a arbitragem do alemão Jorg Kellenberger e do austríaco Harald Sodja, as equipas alinharam:

- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wohlfahrstatter, Ivo Casas (líbero), Hugo Gaspar, Marc Honoré e André Aleixo. Jogaram ainda Tiago Violas, Théo Lopes, Nuno Pinheiro, André Lopes, Flávio Soares e Afonso Guerreiro.

Treinador: Marcel Matz.

- OK Budva: Henry Omar Tapia, Marko Bojic, Vlado Milev, Wessel Keemink, Blazo Milic e Ljubomir Popovic (líbero). Jogaram ainda Byron Ferguson, Dalibor Lecic, Asmir Hukicevic e Nikola Radonic.

Treinador: Vladimir Vasovic.

Assistência: Cerca de 500 espetadores.