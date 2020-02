Benfica vence Famalicense na Luz

O Benfica bateu o Famalicense por 3-0, na 22.ª jornada do campeonato nacional, e mantém a sua invencibilidade interna na presente temporada.





Os campeões nacionais venceram confortavelmente o primeiro set por 25-10. O segundo set foi mais disputado, mas o resultado foi o mesmo, com a vitória dos encarnados, por 25-23. No terceiro parcial, os comandados por Marcel Matz confirmaram a superioridade por 25-15.O Benfica mantém a liderança no campeonato com mais duas vitórias que Sporting, segundo classificado. As águias têm 65 pontos, enquanto os leões têm 60. Já o Famalicense é 11.º colocado do campeonato.