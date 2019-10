Benfica vence Mladost BRCKO e avança na Liga dos Campeões

O Benfica qualificou-se para a segunda ronda de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao bater na Luz o Mladost BRCKO da Bósnia por 3-0 (25-18, 32-30 e 25-18) na segunda mão da primeira eliminatória.





Na primeira mão, as águias venceram por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-17 e 25-21. Para chegar à fase de grupos da 'Champions', o Benfica tem de ultrapassar mais duas rondas, defrontando na segunda eliminatória o Budva, com o primeiro jogo marcado para 5 de novembro, na Luz, e o segundo nove dias depois no Montenegro.