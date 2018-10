Benfica vence na casa do S. Mamede

O Benfica manteve o registo imaculado ao vencer na deslocação ao terreno do S. Mamede por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato nacional de voleibol.O primeiro parcial foi equilibrado, com os encarnados a vencerem por 21-25. No segundo parcial, houve desempate com o S. Mamede a vencer por 29-27. Nos últimos dois parciais, o Benfica conseguiu confirmar o favoritismo e fechar os jogos com 13-25 e 17-25.Com esta vitória, o Benfica segue na liderança só com vitórias e 14 pontos. O Académico de S. Mamede soma sete pontos.