Benfica vence nas Caldas

Em partida a contar para a quinta jornada da Série dos Primeiros do campeonato nacional, o Benfica venceu esta terça-feira no terreno do Sp. Caldas, por 3-1.





No encontro que assinalou o regresso das águias à competição um mês depois, a formação orientada por Marcel Matz venceu o primeiro set por 25-19, só que o Sp. Caldas empatou a partida de seguida (25-21). O Benfica sentiu dificuldades mas conquistou o terceiro parcial (26-24), fechando depois a partida com 25-19.Com esta vitória, as águias apanham a Fonte Bastardo na liderança, ambos com 12 pontos, à frente de Sp. Espinho (3.º) e Sporting (4.º)