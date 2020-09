Benfica vence no jogo de apresentação

O Benfica venceu esta terça-feira a Fonte do Bastardo, por 3-0, no jogo de apresentação disputado no Pavilhão da Luz.





Sem adeptos devido às restrições da pandemia do novo coronavírus, a formação orientada por Marcel Matz superiorizou-se com os parciais de 25-18, 25-20 e 25-20.As águias realizaram assim um bom ensaio geral para a Supertaça, que arranca na sexta-feira em Gondomar, num formato com seis equipas em competição.