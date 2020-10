Benfica vence Sp. Caldas na Luz

Depois de na véspera ter vencido o Esmoriz, o Benfica voltou a triunfar este domingo no campeonato nacional, ao bater o Sp. Caldas por 3-0 (25-17, 25-17 e 25-9), a contar para a 4.ª jornada.





Com três vitórias em três jogos, as águias seguem no topo da classificação.