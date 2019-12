Benfica vence Varsóvia na Liga dos Campeões de voleibol

O Benfica bateu esta terça-feira à tarde, na Luz, o Varsóvia por 3-1, na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de voleibol. Os encarnados venceram pelos parciais de 25-19, 25-17, 22-25 e 25-21.





Tratou-se de um jogo muito intenso e em determinados momentos com muita agitação em redor da arbitragem, levando as equipas a solicitar a intervenção das tecnologias, vulgo VAR.Na primeira jornada o Benfica perdeu em Itália com o Perugia por 3-1, registando agora uma derrota e uma vitória e 3 pontos, os mesmos dos polacos. O outro jogo do grupo, entre o Tours VB e o Perugia, disputa-se esta quarta-feira.