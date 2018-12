Benfica vence Zalau e fica mais perto dos 'quartos' da Taça Challenge

O Benfica ficou esta terça-feira mais perto dos quartos-de-final da Taça Challenge, depois de derrotar em casa os romenos do ACS Zalau, por 3-0, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final.Apesar de a equipa encarnada ter conseguido vencer a partida em apenas três parciais, o encontro foi bastante equilibrado, sobretudo o segundo 'set', em que a diferença foi apenas de dois pontos.O primeiro parcial começou com vantagem romena, mas o Benfica conseguiu inverter facilmente a situação e manter sempre a vantagem no marcador.Já no segundo parcial, os romenos entraram na pista com mais agressividade e fizeram suar e bem os encarnados, vendendo cara a derrota neste 'set'.Moralizado pela boa exibição no segundo parcial, o Zalau voltou a entrar forte no terceiro 'set' e colocou bastantes dificuldades aos encarnados, conseguindo estar várias vezes em vantagem.Contudo, a partir dos 18-18, o Benfica conseguiu passar para a frente e começou a construir uma vantagem mais sólida, terminando o terceiro e último 'set' com uma vantagem de cinco pontos, resultado que coloca os encarnados mais próximos dos quartos de final da prova.Benfica volta a encontrar o Zalau EM 16 de janeiro, em jogo a realizar na Roménia.Parciais: 25-21 (24 minutos), 26-24 (29) e 25-20 (27).Thiago Oliveira, André Reis, Fabrício Lopes, Peter Wohlfahrstätter, Ivo Casas (líbero), Marc Honre e Tiago Violas. Jogaram ainda: Flávio Soares e Nuno PinheiroTreinador: Marcel Matz.Philip Kroiss (líbero), Dal Bosco, Florentin Mihalcea, Cristian Bartha, Jani Jeliazkov, Miroslav Gradinarov e Andrei Spinu. Jogaram ainda: Andrei Constantin e Ionut BaleanTreinador: Nikolay JeliazkovÁrbitros: Volodymyr Paievskyi (Ucrânia) e Zdravko Jakisa (Bósnia Herzgovina).Cerca de 500 espectadores.