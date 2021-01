Benfica visita Sp. Espinho e Sporting o Vitória nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Benfica visita o Sp. Espinho no principal jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal masculina, marcado para 31 de janeiro, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado.

O Benfica, vencedor de quatro das últimas cinco edições da Taça, incluindo as de 2018/19 e 2019/20, as últimas que se realizaram, e o Espinho, que venceu a sua 12.ª do palmarés em 2016/17, entre o domínio 'encarnado', disputarão um lugar na próxima fase em casa dos 'tigres'.

Além do jogo entre os dois emblemas mais titulados na competição, o Sporting visita o Vitória de Guimarães, o Fonte do Bastardo visita o Esmoriz, o São Mamaede recebe o Ginástica e Castêlo da Maia e Leixões defrontam-se por um lugar na próxima fase.

A Académica de Espinho, da 2.ª Divisão, vai defrontar um representante da Madeira, ainda por designar, com outro jogo entre primodivisionários: o Ala Nun'Álvares recebe o Caldas.

O Viana visita o Condeixa, o outro representante da 2.ª Divisão ainda em prova.

Após os 'oitavos', a 'final a oito' da prova decorrerá em 05, 06 e 07 de março, com as próximas fases sorteadas no dia 15 de fevereiro.

No quadro feminino, o campeão nacional Leixões visita o Belenenses, com a Academia José Moreira/FC Porto, detentora do título, em casa do Benfica.

O Sporting visita o Atlético VC, com o Clube K a bater-se com o Desportivo das Aves, enquanto Sporting de Braga e Castêlo da Maia se batem pelo apuramento.

O Vilacondense recebe a Academia de Voleibol Efanor, com Vitória de Guimarães e Boavista em outro duelo primodivisionário.

O Lusófona, resistente da 2.ª Divisão, vai defrontar um representante da Madeira a designar, a caminho dos quartos de final, marcados, para já, para 20 de fevereiro.

A 'final four' está marcada para 13 e 14 de março, com o sorteio das 'meias' marcado para dia 24 de fevereiro.

Quadro dos oitavos de final da Taça de Portugal masculina:

Sporting Espinho (I) -- Benfica (I)

Condeixa (II) -- Viana (I)

São Mamede (I) -- Ginástica (I)

Académica Espinho (II) -- Representante da Madeira a designar

Ala Nun'Álvares (I) -- Caldas (I)

Vitória Guimarães (I) -- Sporting (I)

Esmoriz (I) -- Fonte do Bastardo (I)

Castêlo da Maia (I) -- Leixões (I)

Quadro dos oitavos de final da Taça de Portugal feminina:

Belenenses (I) -- Leixões (I)

Vilacondense (I) -- Academia de Voleibol Efanor (I)

Clube K (I) -- Desportivo Aves (I)

Sporting Braga (I) -- Castêlo da Maia (I)

Vitória Guimarães (I) -- Boavista (I)

Benfica (I) -- Academia José Moreira/FC Porto (I)

Atlético VC (I) -- Sporting (I)

Representante da Madeira a designar -- Lusófona (II)

Quadro dos quartos de final da Taça de Portugal feminina:

Clube K (I) ou Desportivo Aves (I) -- Belenenses (I) ou Leixões (I)

Vitória Guimarães (I) ou Boavista (I) -- Benfica (I) ou Academia José Moreira/FC Porto (I)

Sporting Braga (I) ou Castêlo da Maia (I) -- Vilacondense (I) ou Efanor (I)

Representante da Madeira a designar ou Lusófona (II) -- Atlético VC (I) ou Sporting (I)