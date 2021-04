Benfica volta a bater Fonte do Bastardo e está a um triunfo do título

O Benfica voltou a vencer (3-0) à Fonte do Bastardo, desta feita nos Açores, e está a um triunfo de revalidar o título Nacional.





A turma de Marcel Matz, que havia vencido a formação insular pelo mesmo resultado, na semana transata, na Luz, voltou a impor-se no segundo jogo do playoff final do campeonato, graças aos parciais de 25-19, 25-17 e 25 -20. As águias podem festejar o título já este domingo, num encontro que será novamente disputado em casa da Fonte do Bastardo.