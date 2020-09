Bernardo Silva: «Benfica é um clube ainda mais histórico do que eu pensava»

Bernardo Silva, reforço da equipa de voleibol do Benfica, afirmou este domingo que quer ajudar os encarnados a aumentar o número de troféus já conquistados.





"Ao visitar o Museu [dos encarnados] pude constatar que é um clube ainda mais histórico do que eu pensava. Tentar aumentar o palmarés deste Museu é o meu grande objetivo", disse o voleibolista citado no site oficial das águias."A integração tem sido muito boa. O plantel recebeu-me de uma forma incrível. Já conhecia uns, já era bom amigo de outros, mas de forma geral tem sido muito bom", referiu.A ausência de público nas bancadas será uma realidade no arranque da temporada 2020/2021, algo que Bernardo Silva lamenta. "Tenho pena que a situação esteja assim, porque adorava poder jogar para os meus adeptos. Mas esperemos que isto passe rápido para que tal possa acontecer", acrescentou, falando ainda sobre as primeiras semanas de trabalho ao serviço dos encarnados."Desde que comecei a falar com o Benfica, duas semanas antes de treinar, já tinha feito os meus treinos em casa, por isso já vinha preparado. As duas primeiras semanas de treino foram puxadas, o treinador aliviou agora nesta terceira. Estamos todos a um bom ritmo e está tudo a correr bem", concluiu.