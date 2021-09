Bicampeã mundial Polónia derrota campeã europeia Sérvia

A bicampeã mundial e anfitriã Polónia superou este sábado o primeiro grande teste no Europeu'2021 de voleibol, ao vencer por 3-2 a Sérvia, detentora do troféu, em Cracóvia, para o grupo de Portugal, perante mais de 14 mil adeptos.

A Polónia venceu o duelo de gigantes do grupo A, entre dois dos candidatos ao título, por 25-21, 23-25, 20-25, 25-20 e 16-14 e impôs à Sérvia a primeira derrota ao fim de 13 jogos em fases finais de Europeus, que durava deste o jogo para a medalha de bronze em 2017.

A Sérvia mantém a liderança isolada do grupo A, com sete pontos, seguida da Polónia, mas com menos um jogo, e da Bélgica, com quatro, que hoje venceu por 3-0 a Grécia.

O encontro foi equilibrado e bem disputado, mas a Polónia acabou por fazer a diferença através da sua consistência no serviço, defesa, bloco e ataque, nos momentos cruciais, nomeadamente, na parte final dos parciais.

O primeiro set foi equilibrado até aos 22-21, altura em que a Polónia, suportada pela eficácia de Bartosz Kurek e Wilfredo Leon, e impulsionada pelo seu entusiástico e ruidoso público, fechou com três pontos consecutivos, aos 25-21.

No segundo e terceiro parcial, em que a Polónia acusou algum nervosismo em momentos cruciais, a Sérvia surgiu mais eficaz, alcançando decisivos pontos de contra-ataque, que lhe valeram o triunfo por 25-23 e 25-20, passando para a frente por 2-1.

A quebrar de rendimento no quarto parcial, a Sérvia demonstrou dificuldade em fechar o jogo, disso tirando partido a Polónia para triunfar por 25-20 e empurrar a decisão para a 'negra', que venceu por 16-14.

Portugal, que este sábado não jogou, segue na quarta posição do grupo, com dois pontos, referentes à vitória de sexta-feira na 'negra' frente à Bélgica (3-2), em igualdade pontual com a Ucrânia, quinta, que será o adversário no domingo. A Grécia é sexta com um ponto.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados se apuram para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países -- Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) -- com a participação de 24 seleções.