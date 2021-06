Bósnia-Herzegovina vence European Silver League feminina

A seleção feminina de voleibol da Bósnia-Herzegovina conquistou este sábado a European Silver League, em Maribor, na Eslovénia, ao vencer por 3-2 a Áustria, que eliminou Portugal nas meias-finais.

A Bósnia-Herzegovina, que ficou na segunda posição do grupo B que Portugal venceu no caminho para a final four, impôs-se na negra à Áustria, que repete a prata conquistada em 2018, pelos parciais de 25-22, 27-29, 23-25, 25-18 e 15-7.

No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, a seleção portuguesa perdeu por 3-1 com a anfitriã Eslovénia, pelos parciais de 25-21, 23-25, 25-23 e 25-16 e falhou a subida ao terceiro lugar do pódio.