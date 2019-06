Brasil sofre primeira derrota na Liga das Nações

O Brasil sofreu esta sexta-feira a primeira derrota na edição deste ano da Liga das Nações, perdendo frente à Sérvia, por 3-2, na terceira jornada da competição, que decorre em Gondomar.Os canarinhos, que tinham vencido os seis jogos anteriores, não evitaram a decisão da partida no quinto e decisivo set, sendo surpreendidos por um adversário que fez da garra e persistência a sua maior arma.A partida até começou equilibrada, com as equipas a cometerem alguns erros que não permitiu a nenhuma descolar no marcador, isto até o Brasil assentar o seu jogo e cavar uma vantagem que chegou aos oito pontos, terminado com 25-17.A Sérvia entrou para o segundo parcial a querer recuperar do revés e, com uma forma de jogar aguerrida, foi contornando alguma descompressão do adversário para construir uma vantagem curta, mas segura, no marcador, que lhe permitiu ganhar o set por 25-22.Com o jogo empatado, coube ao Brasil assumir, de novo, a iniciativa, entrando mais forte no terceiro parcial e cedo construindo uma vantagem significativa, que a Sérvia ainda conseguiu beliscar, mas, por fim, não resistiu ao maior poder do ataque dos sul-americanos, que fecharam o set com esclarecedor 25-17.A formação do leste europeu não se atemorizou com novo desaire e entrou para o quarto parcial mais determinada e com nova demonstração de garra, sobretudo no capítulo defensivo, mantendo a partida equilibrada até aos 15-15, conseguindo, depois, explorar alguma quebra física dos brasileiros, para vencer por 25-20, e deixar as decisões da partida no quinto parcial.Aí, os sérvios estiveram irrepreensíveis no bloco, perante um Brasil com falhas de concentração invulgares, que se revelaram fatais no resultado final, perdendo por 15-12.Os sérvios são os próximos adversários de Portugal, na partida que se realiza no sábado, às 19:00, enquanto, às 16:00, o Brasil defronta a China.Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.Brasil - Sérvia, 2-3: 25-17 (26 minutos), 22-25 (27), 25-17 (26), 20-25 (26), 12-15 (16).: Fernando Kreling, Wallace Sousa, Yoandy Hidalgo, Maurício Sousa, Lucas Saatkamp e Ricardo Souza. Jogaram ainda: Thales Hoss (líbero), Maique Nascimento (líbero), Bruno Resende, Alan Sousa, Lucas Loh e Flávio Gualberto.: Renan Del Zotto.: Nikola Petkovic (líbero), Milan Katic, Lazar Cirovic, Nikola Pekovic, Dusan Petkovic e Vuk Todorovic. Jogaram ainda: Aleksandar Okolic, Petar Krsmanovic, Nikola Jovovic, Drazen Luburic, Miran Kujundzic e Bozidar Vucicevic.: Nikola Grbic: Daniele Rapisarda (Itália) e Zsolt Mezoffy (Hungria): Cerca de 1.000 espetadores