O brasileiro Zelão renovou o contrato com a equipa de voleibol do Benfica, preparando-se para representar o clube pela 11.ª temporada consecutiva, anunciaram esta sexta-feira os encarnados no site oficial.Ao serviço do Benfica, Zelão conquistou cinco campeonatos, um dos quais este ano, tendo-se mostrado com vontade de continuar a vencer e dar títulos aos adeptos do clube lisboeta."O sentimento é de alegria, como se estivesse a receber mais um prémio. Poder continuar a jogar no Benfica acho que é o que todos os atletas querem. É mesmo visto como um prémio e, depois da boa temporada que tivemos, saímos com um 'triplete'. Em cada ano o sentimento é diferente e este é especial", referiu o atleta.Na passada semana, também o compatriota Rapha Oliveira havia prolongado o vínculo com os encarnados, bem como Peter Wohlfahrtsatter e Théo Lopes.