O Sporting está prestes a anunciar o seu primeiro reforço para a equipa de voleibol para a temporada de 2018/2019. Trata-se do búlgaro Todor Aleksiev, atacante de 35 anos e que vem do campeonato grego, tendo jogado a temporada passada no Olympiacos Pireu.Apresenta um palmarés com medalhas em Mundiais, Europeus e Taças do Mundo.

Autor: Ana Paula Marques