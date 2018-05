Continuar a ler

Valdir Sequeira, do Fonte Bastardo, é o jogador de entre os 14 convocados por Hugo Silva que mais vezes envergou a camisola da seleção nacional, com um total de 258 internacionalizações no seu vasto currículo.Hugo Silva foi obrigado a injetar sangue novo na seleção após as renúncias de Marcel Gil, Ivo Casas e Tiago Violas, depois do experiente André Lopes ter também anunciado a sua despedida.Portugal integra o grupo C da Liga de Ouro Europeia, juntamente com a Espanha, Finlândia e República Checa, país que irá receber a 'final four' em 13 e 14 de junho, em Carlsbad.O primeiro dos seis encontros do grupo C da primeira fase da prova, a disputar a duas mãos, casa e fora, acontece pelas 15:00 de sábado, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.Lista de 14 convocados: Caíque Silva e Valdir Sequeira (Fonte Bastardo), Januário Silva (Sporting de Espinho), Filip Cveticanin (Benfica), João Simões, Lourenço Martins, José Pedro Monteiro e João Fidalgo (Sporting), Phelipe Martins (SV Schwaig, Ale), José Gomes (TSV Herrsching, Ale), Alexandre Ferreira (KB Insurance Stars, Cor), Marco Ferreira (OK Saving Bank R&C, Cor), Miguel Tavares Rodrigues (Tourcoing VB, Fra) e José Belo (Famalicense AC).