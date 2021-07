Campeão Benfica arranca campeonato em casa de recém-promovido

O Benfica, campeão nacional de voleibol, vai iniciar a defesa do título em casa do primeiro classificado da Segunda divisão, ainda por apurar, ditou esta quinta-feira o sorteio da competição.





O sorteio ditou ainda que na primeira ronda, agendada para 5 de outubro, o Sporting, detentor da Taça de Portugal, se desloque ao recinto do Viana, enquanto o Esmoriz, que conquistou a Taça Federação, recebe o Leixões.Crónicos candidatos ao título, Benfica e Sporting vão medir forças pela primeira vez na sexta jornada desta primeira fase do campeonato, marcada para 30 de outubro, com a receção dos encarnados aos verde e brancos.Para a Liga feminina, o AJM/FC Porto inicia a defesa do título em casa do Vilacondense, numa primeira jornada agendada para 3 de outubro.