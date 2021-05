Cancelamento de voos para a Bielorrússia adia partida da seleção portuguesa

A partida da seleção portuguesa de voleibol para Minsk foi esta terça-feira adiada desta quarta para quinta-feira, devido ao cancelamento de voos da Lufthansa, na sequência das diretrizes da União Europeia para evitar o espaço aéreo da Bielorrússia.

Portugal tinha previsto partir nesta quarta-feira para a capital bielorrussa, via Frankfurt, na Alemanha, para disputar a European Golden League, mas o cancelamento de voos levou a adiar a partida para quinta-feira, via Istambul, na Turquia.

A alteração do plano de voos com uma escala em Istambul, na Turquia, leva ainda a que a seleção portuguesa não chegue a Minsk a tempo de disputar o jogo desta sexta-feira com a Bielorrússia, que deverá ser adiado para a próxima segunda-feira.

Em causa está o desvio para Minsk de um avião da Ryanair, que fazia a rota Atenas-Vilnius, sob uma alegada suspeita de bomba a bordo, e no qual viajava o ativista bielorrusso no exílio Román Protasevich e a sua companheira.

Roman Protasevich, de 26 anos, antigo chefe de redação do influente 'media' da oposição bielorrusso Nexta foi detido após a chegada do avião a Minsk. Desde novembro que era considerado um "terrorista" pelas autoridades da Bielorrússia.

Os líderes europeus, reunidos em Bruxelas, decidiram na segunda-feira pedir às companhias aéreas europeias que evitem o espaço aéreo bielorrusso, enquanto banem as transportadoras da Bielorrússia na Europa, exigindo ainda mais sanções contra o regime de Lukashenko.

Portugal está inserido no grupo C da fase preliminar da European Golden League, tendo como adversários a Turquia - campeã da última edição em 2019 - a vice-campeã Bielorrússia e a República Checa.

O primeiro torneio decorre em Minsk, na Bielorrússia, desta sexta-feira a domingo, e o segundo em Santo Tirso, de 4 a 6 de junho. O vencedor de cada um dos três grupos de qualificação apura-se para a final-four com a anfitriã Bélgica (19 e 20 de junho).