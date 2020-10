Casos de Covid-19 colocam Sp. Espinho em isolamento profilático até ao dia 27

O plantel de voleibol do Sp. Espinho está em isolamento profilático e assim vai manter-se até ao próximo dia 27, segundo informou esta sexta-feira o clube.





"Na sequência da deteção de casos positivos Covid-19 e por orientação do Delegado de Saúde territorialmente competente, os elementos da equipa sénior masculina estão em isolamento profilático até 27 de outubro. Todas as atividades da equipa, incluindo jogos oficiais, estão suspensas até aquela data", refere o Sp. Espinho em comunicado.No passado fim de semana, o jogo entre o Leixões e o Sp. Espinho, da quinta jornada do campeonato de voleibol, já havia sido cancelado devido a um surto de Covid-19 no clube de Matosinhos. Agora é o Sp. Espinho-Esmoriz, que estava agendado para este sábado, que foi adiado.