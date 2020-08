Central Victor Hugo reforça Sporting

O Sporting anunciou esta tarde mais um reforço e também ele brasileiro. Trata-se agora de Victor Hugo, central de 28 anos que atuava nos brasileiros do VV Guarulhos, um nome que Record já havia avançado na sua edição do dia 5 de maio.





"É uma sensação muito boa assinar pelo Sporting, um clube grande e com tradição, tanto em Portugal como no resto do mundo. É um orgulho poder fazer parte desta equipa", disse o jogador em declarações ao 'Jornal Sporting'.Victor Hugo é o terceiro reforço a ser anunciado em Alvalade para a temporada de 2020/2021, depois dos compatriotas, o oposto Paulo Vítor (33 anos) e o central Éder Levi (26 anos).