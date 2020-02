Challenge Cup: Sporting vence na Hungria

Foi uma vitória arrancada a ferros aquela que o Sporting conquistou esta terça-feira na Hungria, diante do Penzügyör, de Budapeste, na primeira mão dos quartos-de-final da Challenge Cup.





Os leões venceram por 3-2, com os parciais de 25-18, 22-25, 19-25, 25-22 e 15-8.Na segunda mão, no dia 5 de março, no Pavilhão João Rocha, o Sporting tem de vencer o encontro, seja qual for o resultado (3-0, 3-1 ou 3-2), para selar a passagem às meias-finais, podendo ainda fazê-lo no golden set (desempate), caso o adversário ganhe o jogo por 3-2. Mas se a equipa húngara vencer por 3-0 ou 3-1, será ela a qualificar-se.