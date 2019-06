Com a corda na garganta

Portugal já não depende de si próprio, mas ainda assim poderá fugir à despromoção da Liga das Nações, cuja última Poule (20ª) decorre entre hoje e domingo em Leipzig, Alemanha. A Seleção está no 15º e penúltimo lugar (duas vitórias e dez derrotas), concorrendo com as quatro equipas desafiantes, a Austrália (2V-10D), Bulgária (4V-8D) e Canadá (7V-5D), que já assegurou a manutenção.

"É muito importante permanecermos na Liga das Nações, competição que muito nos tem feito crescer e onde estão as melhores seleções mundiais. Temos de sentir orgulho por esta equipa", considerou o selecionador Hugo Silva.

O capitão Alexandre Ferreira prometeu: "Vamos lutar."

Portugal defronta Alemanha (hoje), Japão (amanhã) e Polónia (domingo), precisando, no mínimo, de fazer melhor do que Austrália, a jogar na Poule 17 com Rússia, China e Argentina.