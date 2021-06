Contagem decrescente em Maribor: Seleção Nacional feminina treinou esta manhã

Contagem decrescente em Maribor, Eslovénia. A Seleção Nacional Feminina de Voleibol já carbura e arrancou para o último treino no Pavilhão Sportna Dvorana Ljudski Vrt, pelas 9h, antes dessa meia-final da Final 4 da European Silver League diante da Áustria, a jogar-se às 16h.

O ambiente, para já, é tranquilo – e o selecionador João José sublinha que parte do segredo para um bom jogo da parte das portuguesas passará por manter esse espírito: "Há que controlar aquilo que é a tensão inicial do jogo e o nervoso miudinho, não esquecendo que há já algum desgaste físico nesta fase." O antigo internacional português ressalva, todavia, que "a equipa está preparada para as austríacas".

Da mesma opinião partilha a fisioterapeuta Mariana Maia, que relativiza, ainda assim, o cansaço. "Acho que com a adrenalina do jogo vão estar fantasticamente bem. Durante a partida não se nenhum cansaço. É uma Final Four e as nossas meninas darão tudo, seguramente", atira a assistente, que bem sabe o que é estar lá dentro, já que alinha na equipa do Porto Vólei.

Caso a comitiva lusa consiga levar de vencida a formação austríaca, garantirá a presença na grande final de amanhã, onde irá defrontar o vencedor da outra partida, entre Eslóvenia-Bósnia. Seria a cereja no topo do bolo de uma caminhada de se fazer tirar o chapéu: o grupo treinado por João José e por Manuel Silva conseguiu o primeiro posto no Grupo B através de cinco vitórias, frente a bósnias, estónias e letãs, e apenas uma derrota, averbada com a Bósnia.

A Seleção das Quinas, diga-se, nunca ousou chegar tão longe nesta European Silver League, organizada desde 2018, pelo que procura continuar a fazer o que ainda não foi feito, de olhos postos numa vaga na Golden League de 2022.