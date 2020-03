Covid-19: Federação Internacional de Voleibol adia Taça Challenger em Gondomar

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) adiou várias competições devido à pandemia de covid-19, entre as quais a Taça Challenger masculina de seleções, que deveria realizar-se em Portugal, em junho, anunciou esta segunda-feira o organismo.

A FIVB, que tinha adiado a Liga das Nações de 2020, informou, através de comunicado, o adiamento para datas a definir da Taça Challenger masculina e feminina, previstas, inicialmente, para o período de 24 a 28 de junho, em Gondomar e em Zadar, na Croácia. Os calendários referentes ao voleibol de praia foram igualmente adiados ou suspensos.

Na mesma nota, e face ao adiamento do Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, a FIVB refere ainda "estar em contacto com o COI [Comité Olímpico Internacional] para a revisão do sistema de qualificação" do voleibol de praia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.