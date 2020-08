Cristiana Lopes reforça voleibol feminino do Sporting

Cristiana Lopes é reforço da equipa de voleibol feminino do Sporting, anunciou este domingo o clube no site oficial. A jogadora portuguesa de 22 anos chega do Lusófona VC para integrar o plantel leonino em 2020/2021.





"É uma sensação maravilhosa, estou muito orgulhosa. É muito bom ter a oportunidade de representar este grande Clube. Faço dos objectivos da equipa os meus: vencer todas as provas em que estejamos inseridos", referiu em declarações ao site do clube, deixando ainda uma promessa aos adeptos."Prometemos dar um bom espectáculo e lutar por cada vitória", concluiu.