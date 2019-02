Dérbi vale muito mais do que a vitória

Entre dois dérbis de futebol – ontem em Alvalade para a Liga, e quarta-feira, na Luz, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal –, há um respeitante às modalidades de pavilhão: o Benfica recebe hoje (20h00) o Sporting, em jogo que encerra a 20ª jornada do campeonato nacional de voleibol.

Será, de resto, o terceiro confronto da época entre águias e leões, com o encarnados a levarem a melhor nos anteriores, ambos disputado em outubro: primeiro na Supertaça (3-0), depois na primeira volta do campeonato, no Pavilhão João Rocha (3-2).

Mas hoje na Luz vai estar muito mais em jogo do que a possível terceira vitória do Benfica, ou a primeira do Sporting. Em jogo está também a liderança no campeonato. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto, a favor dos leões. Se o Benfica vencer por 3-0 ou 3-1, soma os três pontos e passa para a frente; se vencer por 3-2, iguala o Sporting no número de pontos (56). Caso seja a equipa leonina a somar os três pontos, aí dilata a vantagem para quatro pontos, dando um passo importante para se sagrar ‘campeã’ da 1ª fase e com isso ter o fator casa a favor no playoff.

O terceiro dérbi, de resto, acontece depois de uma jornada europeia (1ª mão dos quartos-de-final da Challenge Cup), com sortes diferentes: o Sporting bateu a Fonte do Bastardo, por 3-0, o Benfica trouxe da Rússia o mesmo resultado, mas em derrota. As águias acabaram por sofrer outro revés, ao regressarem a Portugal quase dois dias depois do previsto.