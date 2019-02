Dupla jornada para definir a segunda fase

A dupla jornada do fim de semana do campeonato nacional pode já deixar definido o escalonamento das 14 equipas para a segunda fase da prova, ficando a faltar outras tantas rondas para finalizar a primeira fase.

No que à Divisão de Elite diz respeito, aquela de onde sairá o campeão nacional, Benfica e Sporting já têm lugar garantido, faltando contudo saber quem vai terminar em 1º e 2º, sendo que as águias lideram neste momento com três pontos de avanço.

"O nosso principal objetivo, que começa logo no sábado, é manter a liderança", frisou à BTV Rodrigo Barroso, treinador adjunto do brasileiro Marcel Matz.

A Fonte do Bastardo também está bem encaminhada para transitar para a Elite e se nesta dupla jornada somar os seis pontos garante o 3º lugar. Falta depois saber quem será a quarta equipa, com Sp. Espinho para já na ‘pole position’, com dois pontos a mais do que o V. Guimarães.

Depois há por definir as equipas que do 5º ao 8º lugar vão disputar o apuramento do vencedor da Taça FPV e as restantes formações que vão formar a Série dos Últimos e lutar pela permanência na 1ª Divisão.

Leões com tripla

O Sporting vai disputar três jogos em cinco dias. É que, além dos dois do fim de semana para o campeonato – hoje, com o Sp. Caldas, amanhã, em casa, com a Ac. Espinho -, tem na quarta-feira a 1ª mão das meias-finais da Challenge Cup. Os leões jogam em Itália com o Vero Monza.

"Quem quer estar no topo tem de estar preparado para fazer jogos uns atrás dos outros", frisou o técnico dos campeões nacionais, Hugo Silva, à Sporting TV.