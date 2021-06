Dupla portuguesa nas meias-finais do Open de Sófia de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se este sábado para as meias-finais do Open de Sófia, na Bulgária, etapa de uma estrela do Circuito Mundial.

João Pedrosa e Hugo Campos afastaram nos quartos de final os canadianos Jack MacNeil e William Hoey, por 2-1, com os parciais de 21-19, 19-21 e 17-15, e vão disputar o acesso à final, no domingo, com os italianos Jakob Windisch e Tobia Manchetto.

A dupla João Pedrosa/Hugo Campos, que prossegue invicta no segundo Open de Sófia, volta a encontrar o par italiano formado por Jakob Windisch e Tobia Manchetto, que já venceu na fase de grupos por 2-0, com os parciais de 21-19 e 21-15.

Em finais de maio, a dupla lusa conquistou a medalha de bronze no primeiro Open de Sófia, igualmente etapa de uma estrela do Circuito Mundial, que constitui o seu melhor resultado de sempre em competições organizadas sob a égide da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).