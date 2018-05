Continuar a ler

"Não há grande diferença entre as duplas que participam nas etapas de uma e de três estrelas. Para nós é mais uma experiência, mais uma oportunidade para pormos em prática aquilo que temos trabalhado", referiu o treinador da dupla, Ricardo Rocha.De acordo com o treinador, as duas primeiras etapas [Turquia e Suíça] em que a dupla participou "serviram para avaliar o trabalho desenvolvido e tentar colmatar neste período de mais ou menos três semanas algumas lacunas que tinha"."Conseguimos mesmo evoluir nalgumas delas e agora vamos tentar pôr isso em prática no jogo", salienta Ricardo Rocha, acrescentando que a estreia no Circuito Mundial também está incluída no processo de avaliação e aprendizagem.Segundo Ricardo Rocha, que recordou que a dupla tem que ganhar dois jogos no qualifying para entrar no quadro principal do torneio de Alanya, é esse o caminho e é isso que a dupla está preparada para fazer."Não vale a pena fazer projeções de alguma coisa porque ainda não sabemos com quem vamos jogar. O mais importante é que temos trabalhado bem e que estamos cada vez mais próximos de consolidar o nosso jogo", referiu Ricardo Rocha.