Equipas portuguesas conhecem adversários na Taça Challenge de voleibol

O Benfica vai defrontar a formação húngara do VRCK Kazincbarcika nos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da Confederação Europeia da modalidade (CEV), no Luxemburgo.

A formação encarnada, que na última época conseguiu uma entrada histórica na fase de grupos da Liga dos Campeões, joga primeiro fora, entre 10 e 12 de novembro, e recebe os húngaros na segunda mão, na Luz, entre os dias 24 e 26 do mesmo mês.

Na Challenge Cup, as águias foram vice-campeãs em 2015, tendo a vitória pertencido aos sérvios do Vojvodina NS Seme Novi Sad, e obtiveram o terceiro lugar em 2016, após terem sido eliminadas nas meias-finais por aqueles que seriam os vencedores da prova, os italianos do Calzedonia Verona.

Para além do Benfica, que liderava o campeonato nacional antes da suspensão determinada pela pandemia de covid-19, também o Sporting, na altura segundo classificado, e o Fonte Bastardo (quarto), ficaram a conhecer os seus adversários na prova.

O Sporting vai defrontar os alemães do Helios Grizzlies Gielsen e o Fonte Bastardo os turcos do Ziraat Bankasi SK Ancara, onde jogou o português Alexandre Ferreira, com as equipas portuguesas na condição de anfitriãs na primeira mão.

No setor feminino, o AJM/FC Porto defronta as romenas do Dínamo Bucareste, com o primeiro jogo fora e o segundo na Dragão Arena, e o Clube K as sérvias do Jedinstvo Stara Pazova, com o primeiro jogo em Ponta Delgada, nos Açores.

Tal como em masculinos, as datas previstas para a realização da primeira mão situam-se entre 10 e 12 de novembro e as da segunda entre 24 e 26 do mesmo mês.