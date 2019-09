Eslovénia surpreende Polónia e está na final do Europeu

A Eslovénia apurou-se esta quinta-feira pela segunda vez na sua história para a final do Campeonato da Europa de voleibol, após surpreender a Polónia, bicampeã mundial, com um triunfo por 3-1, em Ljubljana.A seleção eslovena, que foi finalista vencida em 2015, aproveitou o fator casa e venceu com os parciais de 25-23, 24-26, 25-11 e 25-23, protagonizando uma das grandes surpresas da prova, já que a Polónia era clara favorita a garantir um lugar na final e a vencer a competição.Os bicampeões mundiais chegaram às meias-finais com apenas um set perdido nos sete jogos disputados.A Eslovénia vai defrontar na final o vencedor do encontro entre França e Sérvia, agendado para sexta-feira, em Paris.A final está marcada para domingo, igualmente em Paris.