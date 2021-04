Esmoriz bate Sporting e conquista Taça Federação

Em encontro emocionante, o Esmoriz superou o Sporting na negra (3-2) e conquistou a Taça Federação, no terceiro e último duelo entre as duas equipas, favorável (2-1) à turma do concelho de Ovar. Motivados por jogarem em casa, os leões venceram o primeiro set, 25-22, mas desde logo o Esmoriz respondeu e igualou a contenda, ao ganhar por 25-23. Os verdes e brancos voltaram à carga e ganharam o 3º parcial com bastante tranquilidade (15-18), não esperando que sucedesse a reviravolta. O Esmoriz empatou o jogo no 4º set (25-20) e depois impôs-se na negra (29-27), após igualdades sucessivas.

Os leões terminam a perder em casa uma época onde conquistaram a Taça de Portugal e finalizaram o campeonato em 3º lugar. "O voleibol regressou ao Sporting há pouco tempo e a nossa estrutura ainda não é tão forte como outras. Para o ano temos de fazer tudo de novo e melhorar. Temos de rever aquilo que fizemos esta época e temos de tentar não cometer os mesmos erros", avaliou o técnico leonino Gersinho, ao site do clube.