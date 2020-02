Estreia do voleibol no Dragão Arena

O pavilhão onde jogam as modalidades do FC Porto, agora designado por Dragão Arena, existe desde 2009 e ontem recebeu o primeiro jogo de voleibol. Foi o encontro entre a AJM/FC Porto e Vilacondense, do campeonato feminino, que as anfitriãs venceram por 3-0.

Ainda referente à 20ª jornada, o Sporting bateu, no Pavilhão João Rocha, o Porto Vólei, também por 3-0. As leoas são 4.as liderando as portistas.

Entretanto, para o campeonato masculino, realizaram-se três jogos: A Fonte do Bastardo derrotou, em casa, o Esmoriz (3-0), o Clube K fez o mesmo diante do VC Viana, enquanto o V. Guimarães cedeu por 3-1 no reduto da Ac. São Mamede.