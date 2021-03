Etapa do circuito mundial de voleibol de praia no Qatar dá origem a um 'biquínigate'

O Qatar vai pela primeira vez receber este mês uma etapa do circuito mundial de voleibol de praia feminino mas a indumentária das jogadoras, que habitualmente jogam em biquíni, causou alguma celeuma naquele país árabe.





A federação internacional (FIVB) mudou o código dos equipamentos para promover o uso de "camisolas e calças largas", como forma de mostrar respeito pela "cultura e tradições locais", só que as jogadoras não gostaram da ideia.Algumas, como foi o caso da dupla alemã formada por Karla Borger e Julia Sude, ameaçaram mesmo boicotar a prova, caso fossem obrigadas a usar roupas pouco condizentes com a temperatura, entre os 18 e os 27 graus, que é o que se espera para aqueles dias em Doha.A FIVB recuou e já anunciou que não será feito nenhum tipo de restrição nos equipamentos. "Durante a competição em Doha, se as jogadoras quiserem usar as roupas habituais, serão livres de o fazer."Está assim resolvido o 'biquínigate'.