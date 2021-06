European Silver League: Seleção feminina derrotada pela Áustria nas meias-finais

A Seleção Nacional feminina perdeu esta sexta-feira frente à Áustria, por 3-2, nas meias-finais da Final 4 da European Silver League, em Maribor, na Eslovénia.





Foi por um triz. As hostes lusas, orientadas por quem bem sabe o que é andar lá dentro – o antigo internacional João José –, não conseguiram contrariar as intempéries eslovenas e deixaram escapar uma presença na grande final, pelo que disputarão agora o terceiro lugar com o derrotado do Eslovénia-Bósnia, a jogar-se pelas 19h.Isto porque, com um clima bipolar e de alguma trovoada ao início da tarde, foram as austríacas que causaram reais estragos. Num duelo 'mano a mano' do ponto de vista geral, a equipa treinada por Jan Jose De Brandtfoi foi quem sorriu no final do primeiro set, com um parcial de 25-23 e vendo as portuguesas correr quase sempre atrás do prejuízo.Troca de campos e troca de ‘chip’. A Seleção das Quinas apresentou-se ao segundo set – e por aí em diante - mais concentrada e com vontade de querer reverter o resultado. O que se seguiram foram parciais de 25-23 e 25-22, mas as adversárias equilibraram-se e venceram os últimos dois por 25-20 e 15-6.23-25; 25-23; 25-22; 20-25; 6-15