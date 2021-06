European Silver League: Seleção feminina perde com Eslovénia

Foi em lágrimas que a Seleção Nacional feminina se despediu de Maribor, ao deixar escapar este sábado o bronze nesta Final 4 da European Silver League aos pés da anfitriã Eslovénia, por 3-2.





A digerir ainda o dissabor da derrota com as austríacas na meia-final de ontem, as portuguesas foram na raiva colocar os pontos nos 'is' e, apesar de um primeiro set pautado por erros de desconcentração de ambas as partes, que ditou a vantagem da equipa da casa pelos parciais de 25-1, a Seleção das Quinas recompôs-se.Se dúvidas pairassem acerca da qualidade das portuguesas, dissiparam-se a partir do segundo set: a equipa orientada por João José ia crescendo e tornou-se dona e senhora do duelo, superiorizando-se pelos parciais de 25-23.Mas foi a mesma vantagem que as eslovenas conseguiram no terceiro 'round'. Com o equilíbrio a voltar a vir à tona, o frente a frente acabou por ficar decidido num quarto set, com a equipa da casa a fechar o triunfo com parciais de 25-16.