Europeu de voleibol de 2021 disputado em quatro países

Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia são os países que vão organizar o Campeonato da Europa de voleibol masculino em 2021, anunciou esta quinta-feira a Confederação Europeia de Voleibol (CEV).

O torneio vai voltar a contar com 24 seleções participantes: os quatro países organizadores, os oito melhores classificados no Europeu de 2019 (Sérvia, Eslovénia, França, Rússia, Itália, Ucrânia, Alemanha e Bélgica) e outros 12 países que vão sair das rondas de qualificação, que vão contar com a participação de Portugal.

A Sérvia parte para o torneio como detentora do título, depois de ter derrotado a Eslovénia na final, por 3-1, em 2019, num Europeu que também foi disputado em quatro países: França, Eslovénia, Bélgica e Holanda.