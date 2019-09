Europeu feminino: Sérvia elimina Roménia e prossegue defesa do título

A Sérvia prosseguiu este domingo a defesa do título europeu de voleibol feminino com um triunfo sobre a Roménia, por 3-0, e vai disputar os quartos do Europeu 2019 com a Bulgária, na Turquia, que afastou por 3-0 o Azerbaijão.Numa ronda em que as seleções teoricamente mais fortes afastaram os seus adversários, destaque ainda para a vice-campeã europeia Holanda, que se apurou para os quartos de final com um triunfo por 3-0 sobre a Grécia, em Budapeste, na Hungria.O Europeu 2019 feminino de voleibol, que contou com a inédita participação da seleção portuguesa, que ficou na fase de grupos, com cinco derrotas nos cinco jogos realizados, decorre pela primeira vez em quatro países e com 24 seleções.Para além das potencias Sérvia -- igualmente campeã mundial -- e Holanda, realce ainda para a Turquia, terceira classificada no Europeu2017, que se apurou para os quartos de final com um triunfo na negra e pela margem mínima frente à Croácia, por 3-2.A vice-campeã mundial em título, a Itália não teve dificuldades para superar a Eslováquia, por 3-0, tal como a Rússia, país com mais títulos europeus, com 19, que afastou por 3-1 a Bélgica, sétima classificada do 'ranking' europeu.A Polónia, segundo país com mais medalhas (11), afastou por 3-0 a Espanha e vai defrontar nos quartos de final a Alemanha, que eliminou nos oitavos de final a Eslovénia, também por 3-0.Resultado dos oitavos de final:Em Lodz, na Polónia:Polónia -- Espanha, 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)Alemanha -- Eslovénia, 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)Em Ancara, na Turquia:Sérvia -- Roménia, 3-0 (25-20, 25-17, 25-23)Turquia -- Croácia, 3-2 (26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14)Em Bratislava, Eslováquia:Itália -- Eslováquia, 3-0 (25-20, 25-23, 25-20)Rússia -- Bélgica, 3-1 (25-22, 25-15, 21-25, 25-22)Em Budapeste, na Hungria:Holanda -- Grécia, 3-0 (25-21, 25-23, 25-12)Azerbaijão -- Bulgária, 0-3 (12-25, 16-25, 23-25).Programa dos quartos de final:Em Ancara, Turquia (quarta-feira)Servia -- Bulgária.Turquia -- Holanda.Em Lodz, na Polónia (quarta-feira)Itália -- Rússia.Polónia - Alemanha.