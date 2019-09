Europeu: Polónia bate França e conquista bronze

A Polónia bateu esta sexta-feira a França por três 3-0 na partida de atribuição do terceiro lugar do Campeonato da Europa de voleibol masculino, disputada em Paris perante cerca de 7.000 espetadores.Num encontro equilibrado, os polacos venceram por 26-24 no primeiro 'set', muito disputado, e impuseram-se nos dois seguintes por 25-22 e 25-21, ganhando a medalha de bronze nos Europeu.Leon Venero (Polónia) e Earvin Ngapeth (França), com 18 pontos cada, foram os melhores marcadores da partida, que durou um total de 87 minutos.Na final, marcada para domingo, em Paris, defrontam-se Sérvia e Eslovénia.