Europeu: Portugal derrotado pela Ucrânia

A Seleção Nacional foi este domingo derrotada pela Ucrânia, por 3-2, em jogo a contar para 4.ª jornada do Grupo A do Europeu, em Cracóvia (Polónia). Com três jogos disputados, Portugal soma três pontos, fruto de um triunfo (frente à Bélgica) e dois desaires (Polónia e Ucrânia).





No primeiro set, Portugal equilibrou até meio do parcial, mas não resistiu ao poderio ucraniano, que fechou com 25-18. No segundo set, Portugal chegou a liderar por quatro pontos (21-17), só que permitiu a recuperação da Ucrânia, que triunfou por 25-23.E no terceiro parcial, a equipa comandada por Hugo Silva manteve-se quase sempre na frente do marcador e fechou com 25-21. No quarto parcial, Portugal empatou a partida (26-24), levando a decisão do encontro para o derradeiro quinto set. Aí, o equilíbrio manteve-se quase até ao fim, mas a formação ucraniana venceu por 15-11.Portugal volta a jogar amanhã, às 16h30, frente à campeã europeia Sérvia.