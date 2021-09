Europeu: Portugal perde na estreia frente à poderosa Polónia

Na estreia no Europeu, Portugal perdeu esta quinta-feira frente à poderosa Polónia, por 3-1, na jornada inaugural do Grupo A.





A formação orientada por Hugo Silva sabia de antemão que iria encontrar grandes dificuldades no confronto frente à bicampeã mundial, tendo perdido o primeiro set por 25-16. Contudo, os lusos foram mais agressivos no segundo parcial e bateram os polacos, a jogarem em casa, por 25-22. No terceiro set, formação polaca voltou a superar Portugal, agora por 25-16, tendo depois fechado a vitória no último set, por 25-19.Portugal volta a entrar amanhã em ação no Europeu, frente à Bélgica, às 16h30 horas.