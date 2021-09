Europeu: Portugal vence Bélgica

Na segunda jornada do Grupo A do Europeu, Portugal ganhou esta sexta-feira com a Bélgica por 3-2, após um encontro emotivo.





A formação lusa esteve por cima dos belgas nos dois primeiros sets, ao vencer por 25-23 e 25-22. Contudo, o conjunto liderado por Hugo Silva acabou por ceder no terceiro e quarto parcial, onde viu os belgas vencerem por 25-20 e 25-18. Depois, no set decisivo, a Seleção levar a melhor e fechar a vitória por 15-13.Portugal volta a entrar em ação no domingo, frente à Ucrânia, às 16.30 horas. Recorde-se que na estreia, a Seleção perdeu frente à campeã mundial Polónia por 3-1.