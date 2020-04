Federação assinala 73.º aniversário com mensagem de esperança

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) assinalou o seu 73.º aniversário com uma mensagem de esperança, face à situação delicada que atravessamos devido ao novo coronavírus, assinada pelo vice-presidente Vicente Araújo.





"No momento em que comemora 73 anos, a Federação Portuguesa de Voleibol gostaria de deixar uma palavra de apreço a todos aqueles que, como nós, amam o voleibol e sempre foram acérrimos defensores dos valores que a modalidade defende, quer no domínio desportivo quer no âmbito social. Valores que HOJE, mais do que nunca, nos ajudarão a ultrapassar este período difícil que a Humanidade enfrenta. Neste combate à pandemia de Covid-19, saibamos ter paciência e respeitar o exemplo daqueles que estão na frente de batalha, mantendo-nos junto à nossa família para que o regresso à normalidade seja o mais rápido possível (#SERATIVOEMCASA). Obrigado a todos os que connosco traçam este caminho em prol do desporto português há 73 anos", pode-se ler na mensagem difundida.