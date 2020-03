Federação não comenta críticas nem ameaça do Sporting

A federação recusou comentar as críticas e a ameaça do Sporting, mas em comunicado reforçou as razões da suspensão dos campeonatos até 31 de agosto, ao mesmo tempo que, sem se referir ao Sporting ou a qualquer outro clube, disse que "a situação que se vive em Portugal e no resto da Europa e do Mundo, é demasiado grave para se comunicar por meias palavras ou se criarem divisões, no momento em que o que mais precisamos é de estar unidos".





A FPV frisa, ainda, que "foi um número significativo de clubes que contactou a federação, para além dos igualmente auscultados informalmente, e que atestaram, maioritariamente, ser a situação que vivemos, com pavilhões fechados e sem qualquer hipótese de treino, e com certificados de transferência internacionais a expirar, uma situação absolutamente incomportável..."E finaliza, dizendo que "a FPV não deixará de, oportunamente, tomar a decisão que considerar melhor, mais adequada e mais justa para o Campeonato em questão, cientes de que, nesta fase, existe somente um único alvo a abater: a Covid-19".